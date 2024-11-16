«Была химия»: Агата Муцениеце высказалась о романах с Чуйковым и Кологривым

Актриса Агата Муцениеце высказалась о романах с Чуйковым и Кологривым. Об этом она рассказала в шоу «Без масок».

Летом прошлого года в СМИ активно обсуждали роман Агаты Муцениеце с телеведущим Иваном Чуйковым. Пара часто появлялась вместе на публичных мероприятиях, позируя перед фотографами, благодаря чему многие считали, что между ними разгорелась любовь.

«У нас сложилась дружба с Ваней Чуйковым. СМИ быстро эту информацию разнесли. Хотя, конечно, надо признаться, мы чуть-чуть вкинули огня во всю эту историю. И у нас даже была симпатия, но мы просто решили, что останемся друзьями», — рассказала Муцениеце.

Актрисе также приписывали отношения с коллегой по съемкам Никитой Кологривым. Сообщалось, что их роман завязался на съемочной площадке фильма «Я — медведь». Агата подтвердила, что между ними действительно была симпатия, однако это не переросло в нечто большее.

«Мы в какой-то момент вовлеклись друг в друга, скажем так. Была небольшая химия», — призналась знаменитость.

Ранее мы писали о том, что 35-летняя актриса Агата Муцениеце отказалась от всех друзей ради Прилучного.