Новая Глюкоза? Инстасамка и Максим Фадеев готовят совместный проект

Рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) опубликовала фото с продюсером Максимом Фадеевым. Снимок она выложила на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Зотеева сфотографировалась с Фадеевым и своим супругом, продюсером и исполнителем Олегом Еропкиным, который выступает под псевдонимом Moneyken.

Судя по всему, артисты готовят совместный проект.

«Загадала желание между двумя лучшими продюсерами. Какое? Не скажу», — написала в описании под фотографией Зотеева.

Фото прокомментировал сам Фадеев, заявивший, что не в курсе, какое желание загадала Дарья. Но продюсер уверил: оно обязательно сбудется.

В комментариях под постом подписчики гадают, что же за совместный проект готовят звезды. Некоторые предполагают, что Инстасамка станет новой Глюкозой, другие предсказывают возвращение на сцену группы «Серебро».

Ранее Фадеев заявил, что не хочет ассоциаций с Глюкозой после ее появления на вечеринке у блогера Насти Ивлеевой.