«Это еще ни о чем не говорит»: Дима Билан отреагировал на слухи о своей тайной свадьбе из-за кольца

Певец Дима Билан недавно спровоцировал слухи о тайной свадьбе, надев на безымянный палец кольцо, похожее на обручальное. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артист объяснил, почему носит символичный аксессуар.

Исполнитель хита «Мечтатели» редко распространяется о личном и не рассказывает о своих отношениях. Однако не так давно Дима Билан начал носить на безымянном пальце правой руки кольцо, похожее на обручальное. Сначала певец появился с аксессуаром на съемках шоу «Маска» на НТВ, а затем его застали с кольцом на церемонии вручения музыкальной премии «ЖАРА Music Awards 2024».

Новый аксессуар артисты сразу привлек внимание публики. Появились слухи о тайной свадьбе Димы Билана. В эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ певец раскрыл, почему у него появилось кольцо.

«Это еще ни о чем не говорит. Потому что удобно здесь носить. Держишь микрофон, а оно так хорошо блестит и сияет», — заявил Дима Билан.

Напомним, в конце апреля Дима Билан подогрел слухи о романе с победительницей шоу «Новая Фабрика звезд» Гузель Хасановой. На гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ 2024» певец трогательно обратился к девушке, назвав ее «моя любовь». Артист и певица много времени проводили вместе на мероприятии: они держались за руки, обнимались и выглядели счастливыми. Сами артисты никак не комментировали происходящее.

Ранее мы писали о том, что Диму Билана засняли вместе с актрисой Наталией Орейро. Певец обнял артистку и подарил ей букет цветов.