«Ни сожаления, ни обид»: выяснилось, что Дмитрий Дибров говорит о жене Полине в связи с разводом

Сестры Катя и Волга Король рассказали, что ведущий Дмитрий Дибров говорит о жене Полине в связи с разводом. По словам певиц, он высказывается о супруге с большим уважением и не допускает ругательств в ее сторону.

Дибров занимается созданием нового музыкального проекта и проводит две-три репетиции в неделю с певицами. Как рассказала Волга, ведущий играет на большом количестве инструментов, а дома у него около 20 гитар. Между репетициями они разговаривают о перипетиях в личной жизни – Дибров не делает вид, будто ничего не происходит.

«При этом он ни одного плохого слова про свою жену не сказал. В этом плане Дмитрий – настоящий джентльмен и образец порядочности. Мы действительно ни разу не услышали из его уст ни одного ругательного слова в адрес Полины. Он говорит о ней с большим уважением», - поделилась Екатерина.

Подруги Диброва говорят, что тяжелой депрессии у ведущего нет. Они уверены, что Дмитрий, как интеллектуальный человек, не показывает настоящие эмоции.

«Дмитрий не выражает ни сожаления, ни обид, ни ярости», - сказали они.

Ранее Полина Диброва заявила, что не обманывала Дмитрия. По ее словам, супруг узнал о появлении Романа Товстика в ее жизни сразу.