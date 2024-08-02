Новая беременность стала неожиданностью: звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин в третий раз станет отцом

Актер Сергей Лавыгин в скором времени станет многодетным отцом. У звезды сериала «Кухня» родится третий ребенок. Об этом он сам рассказал в интервью «7Дней.ru».

44-летний Лавыгин женат уже во второй раз. С нынешней супругой Марией Луговой актер воспитывает дочку. А не так давно стало известно, что пара вновь готовится к рождению ребенка. В семействе ожидают появления мальчика. Новость о беременности стала полной неожиданностью как для матери, так и отца.

«Сначала я списала все на гормональный сбой, а потом купила тест — и две полоски! Да, мы хотели еще детей, но не думали, что все случится так быстро. А потом врачи сказали, что будет мальчик, и началось невообразимое», — рассказала Мария.

Всего Сергей станет отцом в третий раз. От первых отношений у звезды сериала «Кухня» есть восьмилетний сын.

Ранее беременная блогерша Мария Погребняк высказалась против родов за границей. Она заявила, что основывает свое суждение на негативном опыте, полученном в Германии.