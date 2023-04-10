«Новая баба»: Григорий Лепс показал спутницу и прогнал Джигана на открытии ресторана Крида

На днях состоялось открытие нового ресторана рэпера Егора Крида совместно с Тимати. Популярный среди молодежи певец устроил обед, куда пригласил коллег и блогеров. Среди них были: Григорий Лепс, Джиган и многие другие. Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» сделал несколько неожиданных заявлений за столом.

Видео с открытия заведения разлетелись по соцсетям. Журналистка Алена Жигалова поделилась в своем Telegram-канале отрывком, на котором Лепс сидит рядом с симпатичной брюнеткой и Егором Кридом. 60-летний музыкант публично назвал юную красавицу своей «новой бабой».

«Она седьмая по счету. Она не разрешает мне заводить восьмую», — говорит Григорий.

На следующих кадрах Егор Крид показал, что к нему в гости приехал рэпер Джиган. Лепс удивил своей реакцией на артиста.

«Гоните этого Джигана, ***, отсюда», — в шутку сказал Лепс.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на слова мэтра. Многие написали, что он был груб и слишком высокомерен. А вот Джиган переживает не лучшие времена. Рэпер в ссоре со своей женой Оксаной Самойловой. Брюнетка обиделась на него и улетела в Милан. А мужчина публично просит прощения и клянется в любви.

Ранее мы писали о том, как Самойлова заявила, что у Джигана есть шанс на примирение с ней. По словам бизнес-леди, все в их семье не настолько плохо, как может показаться на первый взгляд. На самом деле рэпер постоянно проводит время с детьми, да и с ней часто видится из-за этого. При этом он не оставляет попыток загладить свою вину, и блогер уже даже начала сдаваться под его напором.

«Но еще не все потеряно, время покажет. Сейчас общаемся, видимся каждый день. Новый день — новая попытка», – рассказала девушка журналистам.