Блогер Оксана Самойлова заявила, что у Джигана есть шанс на примирение с ней

Второй месяц в семье Оксаны Самойловой и Джигана происходят странные вещи. После возвращения из длительного отпуска бизнесвумен вернулась домой одна с четырьмя детьми, а ее муж оказался во множественными травмами в психиатрической больнице. И даже после выписки из медицинского учреждения артист не поспешил вернуться к любимой. Сам рэпер продолжает утверждать, что все у них с женой хорошо, но при этом регулярно просит у нее прощения в социальных сетях и привлекает ее внимание.

За все это время Самойлова лишь однажды высказалась по поводу происходящего в их паре. Она заявила, что они действительно не живут вместе, но озвучить причину она пока не может. Не проговорилась об источнике конфликта с Джиганом она и на прошедшей в Москве музыкальной премии, но призналась – хоть она и не отвечает на порывы помириться, она все их замечает.

По словам Оксаны, все в их семье не настолько плохо, как может показаться на первый взгляд. На самом деле рэпер постоянно проводит время с детьми, да и с ней часто видится из-за этого. При этом он не оставляет попыток загладить свою вину, и блогер уже даже начала сдаваться под его напором.

«Но еще не все потеряно, время покажет. Сейчас общаемся, видимся каждый день. Новый день — новая попытка. Пока ехала сюда, видела, что они с Бастой сделали совместный Reels. В новом выпуске «Вопрос ребром» просит у меня прощения. Интересно, да? Тяжело, конечно, мне дается держать оборону», - поделилась Самойлова с изданием «Super».

Отметим, что не все поклонники верят в реальность происходящего в семье рэпера. Многие считают, что весь этот скандал является лишь прогревом перед выходом нового проекта Оксаны и альбома Джигана. Такая версия появилась после того, как «расставшихся» супругов заметили на одном мероприятии.