Носят накладки: врач раскрыл секрет Филиппа Киркорова и Николая Баскова

Врач-стоматолог Иван Муссуров рассказал, что объединяет певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова. По мнению эксперта, белоснежные улыбки обоих артистов достались им не благодаря хорошему владению зубной щеткой.

«По фото Киркорова и Баскова можно с большой долей вероятности утверждать, что они установили виниры. Это фарфоровые или керамические накладки вместо верхнего слоя зубов. Они гарантируют не только привлекательную линию улыбки, но и всегда свежий и белоснежный вид», - сказал Муссуров в беседе с «Экспресс-газетой».

Он также отметил, что работа по установке накладок была выполнена очень качественно, поэтому зубы артистов выглядят максимально естественными без признаков вмешательства стоматологов.

«Только эксперт может рассмотреть опытным взглядом наличие накладок», - резюмировал врач.

Ранее врач дерматолог-косметолог Мария Колдашова рассказала, что радикальное преображение актрисы Марии Горбань не связано с избыточным косметологическим вмешательством. Она отметила, что звезда «Кухни» делала виниры, а изменение зубного ряда влияет на восприятие губ и поднятие носогубных складок.