«Значительная потеря веса»: как Мария Горбань изменилась до неузнаваемости
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Мария Горбань — 37-летняя актриса, прославившаяся благодаря сериалу «Кухня», так сильно изменилась, что ее даже перестали узнавать поклонники. Как пояснила сайту «Страсти» врач дерматолог-косметолог клиники Juvi Clinic Мария Колдашова, радикальное преображение звезды не связано ни избыточным косметологическим вмешательством, ни с пластической хирургией лица.
«Речь идет, прежде всего, о достаточно сильном похудении. В возрасте 19-20 лет Мария была значительно полнее, чего сама не скрывает и открыто говорит об этом в своих интервью. Такая значительная потеря веса, в том числе, изменяет и лицо – в частности, уменьшается объем и глубоких жировых пакетов. Вносит свой вклад в уменьшение комков Биша и возрастные изменения – после 30 лет округлость щек у Марии в целом сошла на нет».
Мария Колдашова
Врач дерматолог-косметолог клиники медицинской косметологии Juvi Clinic
Безусловно, нельзя гарантировать, что Мария не прибегала к аппаратным методикам, благодаря которым можно уменьшить выраженность подкожно-жировой клетчатки на лице, сделать овал более четким и подчеркнуть все достоинства лица.
К таковым относятся SMAS лифтинг (сейчас очень популярен Ультраформер) и игольчатый RF-лифтинг. Обычно косметологи проводят эти процедуры пациенткам после 30-35 лет, для достижения эффекта более худого лица и поддержания плотности кожи (благодаря стимуляции коллагена).
Такие процедуры гораздо более физиологичнее и эффективнее, чем, например, использование липолитиков. Мы живем в эру инновационных технологий и сейчас можно более этично достигать желанного результата.
Такие изменения могут придавать лицу усталый вид. И, чтобы избежать подобного, многие женщины прибегают к контурной пластике. В данном случае филлером на основе гиалуроновой кислоты наполняется средняя треть лица – делается акцент на скуловой дуге, и, возможно, корректируется подбородок.
«И у Марии Горбань данная процедура была проведена – при эффекте худого лица, у нее сохранились объемы. При чем, коррекция выполнена очень естественно, за что стоит похвалить ее косметолога, проделана ювелирная работа».
Мария Колдашова
Врач дерматолог-косметолог клиники медицинской косметологии Juvi Clinic
По мнению специалиста, Мария регулярно прибегает к помощи «уколов красоты», делая контурную пластику губ филерами. Форма ее губ, судя по фотографиям актрисы в более юном возрасте, осталась прежней. С помощью филлеров явно был чуть увеличен объем и добавлена четкость в очертания губ.
Также Горбань делала виниры, а изменение зубного ряда влияет на восприятие губ и поднятие носогубных складок – визуально губы после виниров выглядят более пухлыми.
«На коже лица актрисы нет ни намека на мимические морщины. Очевидно, что в качестве превентивной меры она регулярно прибегает к инъекциям ботулинотерапии. Своевременное применение данной методики позволяет избежать появления более глубоких заломов и статических морщин. Также, введение ботулотоксинов в определенной технике позволяет изменить форму бровей, что мы и видим на примере Марии. Помимо того, заметно, что она изменила их форму – сделала более широкими при помощи перманентного макияжа. Приподняты центральная часть брови и хвостик. Это делает взгляд более распахнутым и открытым».
Мария Колдашова
Врач дерматолог-косметолог клиники медицинской косметологии Juvi Clinic
Кстати, такого эффекта можно добиться в определенном возрастном периоде ( до 35-40 лет), не прибегая к подтяжке верхней трети и блефаропластике, лишь только используя ботулинотерапию.