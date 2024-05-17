«Значительная потеря веса»: как Мария Горбань изменилась до неузнаваемости

Безусловно, нельзя гарантировать, что Мария не прибегала к аппаратным методикам, благодаря которым можно уменьшить выраженность подкожно-жировой клетчатки на лице, сделать овал более четким и подчеркнуть все достоинства лица.

К таковым относятся SMAS лифтинг (сейчас очень популярен Ультраформер) и игольчатый RF-лифтинг. Обычно косметологи проводят эти процедуры пациенткам после 30-35 лет, для достижения эффекта более худого лица и поддержания плотности кожи (благодаря стимуляции коллагена).