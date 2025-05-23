«Ностальгии нет»: Меладзе объявил о роспуске группы «ВИА Гра»

Константин Меладзе сообщил, что группа «ВИА Гра» перестает существовать. Музыкант высказался о судьбе коллектива в соцсети.

Группа «ВИА Гра» существовала с нулевых. За это время в коллективе сменилось немало солисток. И вот теперь, в мае 2025 года, история группы завершилась. Меладзе заявил, что Galileo стала последней композицией коллектива. Он поблагодарил всех, кто на протяжении 25 лет работал с ним над проектом.

«Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории, — это песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия», — высказался Константин.

На пост музыканта отреагировали многие солистки группы, написав, что для них было честью работать с Меладзе. Ольга Меганская и Вера Брежнева в числе первых обратились к нему.

«Спасибо за все! Счастлива быть частью этих гениальных 25 лет. Закончилась эпоха, но песни остаются навсегда! И люди, что их любят!» — отметила Ольга.

Ранее уехавшего в Италию Константина Меладзе заподозрили в авторстве новой песни российской группы. Подробности читайте в этой новости.