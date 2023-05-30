«Носит в тюрьму»: Волочкова высказалась об избившем жену до комы экс-любовнике Сергее

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова высказалась о своем бывшем ухажере Сергее Кузнецове, который подозревается в избиении нынешней жены до состояния комы. Он арестован на два месяца, а журналистов заботит вопрос, если мужчину посадят в тюрьму, то будет ли балерина носить ему «сухари и баранки».

Танцовщица побывала на музыкальной премии, где пообщалась с представителями прессы. Она пришла на мероприятие с новым молодым спутником, который не отходил от нее ни на шаг. Когда Анастасия услышала вопрос про Сергея, то не стала его игнорировать.

«Пусть Сереже носит в тюрьму его жена. Что он с ней сделал, избил? Не знаю… Его родственники (пусть передачки носят. — Прим. ред.). Это уже закрытая для меня история, просто мы общение сохранили, вот и все», — цитирует Волочкову Пятый канал.