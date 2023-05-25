«Не захотела видеть»: дочка Анастасии Волочковой избегает общения со звездной мамой

Анастасия Волочкова относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. На днях стало известно о том, что в семье балерины произошел конфликт. Оказалась, дочка Анастасии не разрешила приходить звездной маме к ней на выпускной. В беседе с Пятым каналом Волочкова прокомментировала сложившуюся ситуацию.

По словам балерины, Ариадна начала конкурировать с ней, поэтому девочка «приревновала» к славе и успеху родительницы. Однако Анастасия считает, что ничего страшного между ней и наследницей не произошло.

«Выпускной вечер, выпускной бал. Не захотела видеть — ради бога», — высказалась Волочкова.

Также балерина добавила: несмотря на сложные отношения, дочка регулярно принимает участие в ее спектаклях.

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