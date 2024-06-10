Носила кофе и строила глазки: Разин рассказал о начале карьеры Вики Цыгановой

Российская певица Виктория Цыганова, как и многие звезды, пробивалась в отечественный шоу-бизнес. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что ей удалось стать знаменитой не только благодаря таланту.

Продюсер решил записать видео в социальных сетях и развеять слухи о том, что в «Ласковом мае» были девушки-участницы. В состав коллектива входили только Юра Шатунов, Андрей Разин и Константин Пахомов. Но порой в группу привлекали артистов. Среди первых взяли Наталью Грозовскую, которая работала совместно с Викой и впоследствии стала женой Разина.

Разин вспомнил, как Цыганова была помощницей приглашенной артистки. Он признался, что Виктория не только обслуживала Грозовскую, но и строила глазки местному администратору Вадиму Цыганову. По его словам, Виктория гладила вещи Натальи, убиралась за ней и приносила кофе. Потом продюсер разрешил ей петь.

«Одним словом — прислуживала. А сегодня, видите, она вышла замуж за моего администратора Вадика и стала звездой», — заявил шоумен.

Певица вышла замуж за Вадима Цыганова в 1990 году. Общих детей у супругов нет.

Ранее продюсер Вадим Цыганов заявил, что оскандалившаяся на «голой» вечеринке блогер Анастасия Ивлеева не заслуживает прощения.