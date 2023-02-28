«Носил мое белье, ходил в моих костюмах»: Иосиф Пригожин рассказал о конфликте с мужем бывшей
«Сказал, что носил мое белье»: Иосиф Пригожин привел детали разговора с мужем бывшей.
Фото: Starface.ru
53-летний музыкальный продюсер Иосиф Пригожин официально дважды был женат. С новым мужем бывшей супруги Елены у него возник настоящий конфликт.
Пригожин понял, что брак с этой женщиной – ошибка, когда попытался прервать союз. Он признался, что ушел ни с чем, все оставил детям. Кроме того, досталось и жене – Пригожин подарил ей автомобиль и ежемесячно помогал деньгами.
Так было, пока он не узнал, что Елена вышла замуж за Дмитрия Шлапака.
«Какой-то человек позвонил и сказал, что носил мое нижнее белье, ходил в моих костюмах… А этот кто-то был охранником моим», - признался Пригожин.
Ранее продюсер рассказал о работе с музыкантом Николаем Носковым в 90-е годы. По словам продюсера, в исполнителя были вложены миллионы, но отдачи не последовало.
Сейчас Пригожин не намерен судиться, тем более что в 2017 году Носков перенес инсульт. По словам продюсера, он «в очень нехорошей ситуации в плане здоровья».