«Мне плевать, что он там делает»: Пригожин прокомментировал разбирательства с тяжелобольным Носковым

В 90-е годы продюсер Иосиф Пригожин работал вместе с Николаем Носковым. В раскрутку певца он вложил миллионы, вот только отдачи так и не получил. Более того, даже в Интернете сложно найти информацию о сотрудничестве супруга Валерии с артистом. Но несмотря на то, что это сильно задевает Пригожина, судиться с бывшим коллегой он не намерен, так как не хочет тратить на него время.

Продюсер рассказал, что потратил на карьеру Носкова минимум три миллиона долларов, но взамен не получил ничего. В последствии жизнь развела их, и теперь они вот уже 20 лет никак не пересекаются. Однако Иосифу известно, что Николай проходит сейчас через непростые времена. Напомним, что в 2017 году артист перенес инсульт, а спустя год появились слухи, что приступ повторился, но официальных подтверждений этому получить так и не удалось.

«Дай бог ему здоровья, возможности работать. Он в очень нехорошей ситуации с точки зрения здоровья. Я никого зла ему не желаю, но мне плевать, что он там делает», - заявил Пригожин в беседе с Пятым каналом.

По словам продюсера, он давно отпустил все обиды на бывшего коллегу и вновь ворошить прошлое не намерен. Его расстраивает тот факт, что его заслуги никак не прописаны в биографии Носкова, а ведь именно под его покровительством у певца вышли самые успешные альбомы. Но судиться из-за этого он не будет.

«Не буду никак действовать по одной простой причине: потому что я не хочу тратить время на войны, на разборки. Зачем мне это надо? Жизнь все сама разбирает по своим местам, поэтому я просто иду дальше», - прокомментировал Иосиф Пригожин.

Отметим, что, несмотря на возвращение на сцену, Николай Носков продолжает чувствовать себя не лучшим образом. Его мучают боли и скачки давления, но врачи уверяют, что никакой опасности для жизни нет. Друг исполнителя певец IVAN высказался по поводу состояния артиста и прокомментировал слухи о том, что тот прикован к инвалидному креслу.