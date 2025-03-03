«Ношу одежду, пока не будет дырявой»: Сергей Соседов рассказал об экономии и тратах

Сергей Соседов рассказал, что с комфортом проживет на 100 тысяч рублей в Москве. Об этом сообщает Ura.ru.

Критик Сергей Соседов рассказал об основных тратах — так, он заявил, что не живет на широкую ногу. Например, большая часть бюджета у него уходит на еду.

«Для меня очень важно, чтобы была вкусная еда. Я люблю вкусно пообедать. Предпочитаю и домашнюю еду, и ресторанную. Основные траты у меня уходят как раз на питание. Мы с мамой, например, очень любим рыбу», — рассказал он.

Соседов признается, что у него много одежды. Но гардероб критик обновляет не так часто. Все из-за бережного отношения к вещам.

«Я люблю одежду высокого качества, а она долго служит. Потом, ношу очень аккуратно — я не тот человек, который бросается вещами. Если мне нравится вещь, я ее должен носить до тех пор, пока она не выносится, не будет дырявой или там не вытрется шерсть», — добавил он.

Артист также рассказал, что для комфортной жизни в столице ему достаточно получать не менее 100 тысяч рублей.

«Если учитывать все эти факторы, то мне, чтобы комфортно прожить в Москве, думаю, тысяч сто рублей в месяц хватит. Но я столько не трачу: мои расходы гораздо меньше», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Сергей Соседов раскритиковал Иракли, исполнившего хит Анны Asti.