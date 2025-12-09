«Ношу очки»: Аида Гарифуллина пострадала на съемках шоу Первого канала

Оперная певица Аида Гарифуллина пожаловалась на трудности во время съемок шоу «Голос. Дети». Заслуженная артистка РФ впервые стала наставником проекта Первого канала.

В личном блоге жена Алексея Воробьева призналась, что участие в шоу потребовало от нее определенных жертв. В частности, Аиде пришлось рискнуть своим зрением.

«Ношу очки для просмотра фильмов и время от времени линзы. Но не каждый день, так как до сих пор не смогла к ним привыкнуть. Сильно сушат слизистую глаза. На «Голос. Дети» приходилось надевать линзы, чтобы видеть каждую деталь, происходящую на сцене», — поделилась оперная певица.

Несмотря на это, Аида призналась, что работа с юными участниками принесла ей огромное удовольствие. Певица не переставала удивляться талантам детей на репетициях и съемках.

Ранее Аида Гарифуллина раскрыла дату тайной свадьбы с исполнителем Алексеем Воробьевым. Она опубликовала пост с обручальными кольцами и коротко подписала снимок: «15.04.2025». Артисты расписались в Грибоедовском дворце бракосочетаний, на торжество пригласили самых близких.