Аида Гарифуллина раскрыла дату свадьбы с певцом Алексеем Воробьевым

Оперная певица Аида Гарифуллина раскрыла дату свадьбы с исполнителем Алексеем Воробьевым. Она опубликовала пост с обручальными кольцами и рассекретила, когда состоялось торжество.

Гарифуллина показала фотографию, на которой она держится за руки с Воробьевым. На их руках заметны кольца. Аида коротко подписала снимок: «15.04.2025».

Воробьев ответил на публикацию словами: «Душа моя, я тебя люблю». Аида в ответ написала: «А я тебя, моя радость».

Интернет-пользователи принялись поздравлять пару. Им писали: «Безграничной любви и счастья вашей семье», «Вы замечательная пара», «Счастья вам всегда».

Напомним, брак Воробьева и Гарифуллиной – один из самых загадочных. Возлюбленные скрывали, как начался роман, никто не знал дату свадьбу. Известно, что они расписались в Грибоедовском дворце бракосочетаний, на торжество пригласили самых близких.

Ранее сообщалось, что певец вышел в свет с тещей. Женщина назвала Алексея необыкновенным, очень добрым, веселым и талантливым. Певец же заявил, что его приоритет в жизни – жена.