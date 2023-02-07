Ношеные носки и пошлые фото: Соловьев рассказал о самых странных поступках фанатов и коллег

48-летний Константин Соловьев за свою актерскую карьеру успел сыграть во многих успешных кинокартинах. В его фильмографии есть такие популярные проекты, как «Склифосовский», «Дневник доктора Зайцевой», «Другой майор Соколов» и другие. С приходом известности артист получил и тысячи поклонников, которые порой сильно удивляют его и даже шокируют.

По словам Константина, иногда просьбы фанатов настолько ненормальные, что он даже не может их объяснить. Все, кто проявляют к нему странный интерес, оказываются в черном списке социальных сетей Соловьева. Так, каждая дама, что пыталась прислать откровенные фотографии своему кумиру, была отправлена в бан.

«Присылают через Интернет пошловатые фотографии и предлагают знакомство. Я таких блокирую», - рассказал Константин в программе «Однажды…» на телеканале НТВ.

Также как-то Соловьеву пришло весьма специфичное сообщение от фаната. Он просил подарить его ношеные носки после спектакля. Это настолько шокировало актера, что он моментально заблокировал поклонника-фетишиста.

Отметим, что Константина порой ужасают не только фанаты, но и коллеги. Он рассказал, что в одном из проектов каскадеры настолько вжились в роль, что изувечили его. Его подвесили и стали колотить, как боксерскую грушу. В итоге Соловьеву сломали ребро. А на других съемках, где его должны были пытать, его едва не утопили. Актер рассказал, что начал уже захлебываться, но вовремя всех «раскидал». Сейчас эти моменты он вспоминает с ужасом.

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