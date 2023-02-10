Ношение тесного бюстгальтера чревато папилломами и онкологией

В случае ношения тесного бюстгальтера у женщины появляются кисты, папилломы и онкология, возможны атрофия и провисание тканей. Об этом предупредила дерматовенеролог Наталия Жовтан.

На состоянии кожи декольте и молочных желез особенно сказывается ношение бюстгальтера с жесткими косточками. Данная область хорошо кровоснабжена и имеет много лимфоузлов. По этой причине любое нарушение кровотока негативно повлияет на физиологические функции и, как следствие, приведет к появлению новообразований и даже рака молочной железы.

При выборе белья стоит учитывать, что с изменением гормонального фона у женщины в течение месяца объемы также меняются. Сдавливание нежной зоны приведет к провисанию тканей и травмированию кожи. От лямок могут формироваться ямки-углубления.

Микротравмирование и повышенное потоотделение создают условия для активизации вируса папилломы человека, а значит в таких местах могут возникнуть папилломы. Варианты нижнего белья без бретелей также вредны – они оказывают давление на лимфоузлы, пишет Life.

Ранее продавец показала, как правильно застегивать бюстгальтер. Оказалось, что большинство женщин делают это неправильно.