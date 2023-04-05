«Нос точно не будет красивым»: хирург вынес неутешительный вердикт экс-супруге Аршавина

В 2016 году Андрей Аршавин объявил, что после расставания с Юлией Барановской решил жениться. Его избранницей стала эффектная брюнетка Алиса Казьмина. Однако брак продлился совсем недолго. После рождения дочери пара решила разойтись, но еще до развода поклонники стали замечать, что с супругой футболиста происходит что-то странное. Они перестали узнавать ее на фотографиях и заподозрили, что она увлеклась пластическими операциями.

Больше всего Алису, по всей видимости, не устраивал нос. Она пыталась исправить его несколько раз, но после очередного хирургического вмешательства женщина неожиданно пропала. А, объявившись, шокировала фанатов своей внешностью – у Казьминой просто отсутствовал нос. Правда, сама она заявила, что в этом пластика не виновата, а все дело в аутоиммунном заболевании.

В эту версию не верят ни поклонники, ни эксперты. Звездный врач-хирург Сергей Свиридов уверен – Алиса подряд сделала несколько ринопластик, и именно это привело к таким печальным последствиям.

«Тут на лицо характерная для пластических операций деформация крыльев носа, формы ноздрей, есть утолщенность в результате фиброза на кончике носа, и наоборот слишком зауженная спинка. Я не верю в то, что причиной разрушения носа Алисы является аутоиммунное заболевание», - заявил специалист в интервью изданию PROZVEZD.

По словам Свиридова, Алиса поплатилась за безумную погоню за красивой внешностью. Вероятно, она хотела идеальный результат сразу, поэтому ложилась на операции вновь и вновь, но с ринопластикой так поступать нельзя, так как это самое непредсказуемое хирургическое вмешательство. Врач может сконструировать идеальный нос, но в процессе заживления что-то легко может пойти не так.

Сейчас Казьмина практически не появляется на публике, а о ее жизни немного рассказывает только ее мама. Она рассказала, что дочь пытается исправить свою внешность, но пока о положительных результатах говорить рано. Хирург считает, что помочь Алисе действительно можно, но это будет крайне сложно. К тому же, красивым ее нос уже все равно не будет.

«Обычно это заканчивается пересадкой хряща, например, из ребер пациента. На это нужно очень много времени и не одна операция. Человек должен пройти через множество этапов реконструкции, во время которых нос точно не будет красивым», - рассказал Сергей Свиридов.

Ранее стало известно, что Казьмина забрала дочь от Аршавина у своей матери, чтобы жить вместе.