«Мои песни никому не нужны»: Прохора Шаляпина отметили на ТВ

В последнее время поклонники Прохора Шаляпина были не на шутку обеспокоены. Дело в том, что певец перестал появляться на телевидении и исчез из социальных сетей. Сегодня артист вышел на связь и прокомментировал сложившуюся ситуацию.

По словам мужчины, его карьера сейчас переживает не самый лучший период. Если центральные каналы и приглашают Прохора на съемки, то затем вырезают из эфира номера с участием артиста. Шаляпин считает: это из-за того, что русские народные песни сейчас никому не нужны на ТВ.

В качестве доказательств своих слов Прохор вспомнил инцидент с передачей «Поле чудес». «Просто тупо вырезали. Причем сами пригласили, сами выбрали песню, я не навязывался и ни о чем не просил», — пожаловался Шаляпин.

Ранее беременная Зепюр Брутян вышла на связь после своего исчезновения и сделала заявление. Подробности читайте здесь.