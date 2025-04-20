«Нос не свой, оказывается»: Вера Сотникова показала архивное фото с Лерой Кудрявцевой

Актриса Вера Сотникова в личном блоге поделилась архивным фото, на котором запечатлена вместе с Лерой Кудрявцевой. Снимок вызвал неоднозначную реакцию в Сети и спровоцировал слухи о многочисленных пластических операциях 53-летней телеведущей.

«Знали бы мы тогда сколько сюрпризов нам преподнесет еще жизнь!» — подписала снимок 20-летней давности Сотникова.

В кадре молодые знаменитости позировали в обнимку. Пользователи отметили, что Сотникова с годами стала еще красивее. При этом Кудрявцева, по мнению комментаторов, изменилась до неузнаваемости. В частности, особое внимание привлек нос Леры, который с годами стал короче и уже.

«У Леры нос не свой, оказывается»; «Лера вся новая: и нос, и лицо», «Она и грудь делала, и лицо кроила», — отметили пользователи.