«Нос не свой, оказывается»: Вера Сотникова показала архивное фото с Лерой Кудрявцевой
© Lomohov Anatoly/East News
Актриса Вера Сотникова в личном блоге поделилась архивным фото, на котором запечатлена вместе с Лерой Кудрявцевой. Снимок вызвал неоднозначную реакцию в Сети и спровоцировал слухи о многочисленных пластических операциях 53-летней телеведущей.
«Знали бы мы тогда сколько сюрпризов нам преподнесет еще жизнь!» — подписала снимок 20-летней давности Сотникова.
В кадре молодые знаменитости позировали в обнимку. Пользователи отметили, что Сотникова с годами стала еще красивее. При этом Кудрявцева, по мнению комментаторов, изменилась до неузнаваемости. В частности, особое внимание привлек нос Леры, который с годами стал короче и уже.
«У Леры нос не свой, оказывается»; «Лера вся новая: и нос, и лицо», «Она и грудь делала, и лицо кроила», — отметили пользователи.
При этом сама Лера Кудрявцева признавалась, что действительно делала маммопластику, но избавилась от имплантов после того, как один из них порвался. Операции на лице телеведущая отвергает.
Ранее пластический хирург Юлия Оконская в беседе с сайтом «Страсти» предположила, что Лере Кудрявцевой выполнили безоперационную коррекцию носа, за счет чего он стал ровнее. Вероятно, в боковые отделы носа был введен ботулотоксин, под действием которого крылья носа меньше поднимаются, за счет чего уменьшается глубина носогубных складок. Также, по мнению хирурга, ботулотоксин мог быть введен в мышцы, опускающие углы рта и в платизму, за счет чего сильнее работают скуловые мышцы и образуются «щёчки-яблочки», а улыбка выглядит более сдержанной и естественной.