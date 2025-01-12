«Ничего радикального не делала»: как Лере Кудрявцевой удается в 53 года выглядеть на 35
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Телеведущая Лера Кудрявцева отрицает, что когда-либо прибегала к радикальной помощи пластических хирургов, но многие поклонники уверены — знаменитость лукавит. А как иначе в 53 года можно иметь такой четкий овал лица и острый подбородок? На эти и другие вопросы сайту «Страсти» ответила пластический хирург Юлия Оконская.
Как отметила специалист, у Кудрявцевой все же есть секрет, дающий ответ на вопрос, почему в свои 50+ она выглядит на 35. Дело в том, что теледива отлично ухаживает за лицом и телом. Даже относительно снимков 2021-2023 годов она словно молодеет и хорошеет.
Доктор Оконская обратила внимание, что за последние годы у Леры стал более чёткий овал лица, исчезли тёмные круги под глазами и словно по волшебству разгладились и без того еле заметные носогубные складки. А крупный нос, который ранее был слегка деформирован и выделялся на лице, превратился в более ровный и аккуратный.
«В слова Кудрявцевой о том, что она ничего радикального с собой не делала, можно, в принципе, смело верить. Лера, скорее всего, не ложилась под нож, но, полагаю, она попала в руки блестящего косметолога»
Юлия Оконская
Пластический хирург
Как предположила эксперт, телеведущей выполнили безоперационную коррекцию носа, за счет чего он стал ровнее. Вероятно, в боковые отделы носа был введен ботулотоксин, под действием которого крылья носа меньше поднимаются, за счет чего уменьшается глубина носогубных складок. Также, по мнению хирурга, ботулотоксин мог быть введен в мышцы, опускающие углы рта и в платизму, за счёт чего сильнее работают скуловые мышцы и образуются щёчки-яблочки, а улыбка выглядит более сдержанной и естественной.
«Косметолог Леры мог скорректировать подглазничные, скуло-щёчные борозды и носогубные складки филлером на основе гиалуроновой кислоты — благодаря этому разгладилось лицо и ушёл уставший вид. По-видимому, в основание и кончик носа была введена гиалуроновая кислота, за счёт чего профиль стал более аристократичным. А идеально красивый, блестящий и гладкий лоб получился благодаря инъекциям ботулотоксина»
Юлия Оконская
Пластический хирург
Кроме того, эксперт подчеркнула, что Лера тщательно следит за собой и у нее хорошие данные от природы.
«Неплохо развит лицевой скелет (скулы, подбородок), поддерживающий мягкие ткани. Кожа с достаточным количеством эластина и коллагена, что генетически детерминировано. Поэтому, несмотря на то что она во время беременности немножко набрала вес, а потом похудела, лицо не обвисло, а, наоборот подтянулась»
Юлия Оконская
Пластический хирург
Также эксперт уверена, что Кудрявцева прибегает к методам аппаратной косметологии. Скорее всего, в уходе телеведущей имеют место аппаратный смас-лифтинг или микроигольчатый рф-лифтинг, потому что кожа выглядит упругой и гладкой.
Такой результат в 53 лет появляется у тех, кто регулярно посещает косметологов и выполняет вовремя все необходимые манипуляции.