«Ничего радикального не делала»: как Лере Кудрявцевой удается в 53 года выглядеть на 35

Телеведущая Лера Кудрявцева отрицает, что когда-либо прибегала к радикальной помощи пластических хирургов, но многие поклонники уверены — знаменитость лукавит. А как иначе в 53 года можно иметь такой четкий овал лица и острый подбородок? На эти и другие вопросы сайту «Страсти» ответила пластический хирург Юлия Оконская.

Как отметила специалист, у Кудрявцевой все же есть секрет, дающий ответ на вопрос, почему в свои 50+ она выглядит на 35. Дело в том, что теледива отлично ухаживает за лицом и телом. Даже относительно снимков 2021-2023 годов она словно молодеет и хорошеет.

Доктор Оконская обратила внимание, что за последние годы у Леры стал более чёткий овал лица, исчезли тёмные круги под глазами и словно по волшебству разгладились и без того еле заметные носогубные складки. А крупный нос, который ранее был слегка деформирован и выделялся на лице, превратился в более ровный и аккуратный.