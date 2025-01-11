«Нормальный плод не произведет»: Шура признался, что не может стать отцом

Шура признался, что не сможет стать отцом.

49-летний певец сообщил, что сейчас он одинок. Раньше артист не скрывал своего желания создать большую семью и даже публично об этом заявлял.

Однако теперь Шура откровенно утверждает, что теперь он не может иметь детей из-за прошедшего курса химиотерапии, из-за чего больше не тешит себя надеждами на отцовство.

Кроме того, музыкант вспомнил, что в прошлом он страдал из-за наркотической зависимостью и пытался побороть ее. Теперь Шура уверен, что его это может негативно сказаться на генетике, из-за чего может пострадать здоровье детей.

«Я всегда хотел семью и всегда хотел детей... До того как онкологии не случилось. Я даю себе оценку... Бывший наркоман, онкобольной, прошедший 18 курсов химиотерапии, никакой нормальный плод не произведет. Я еще пока на себя толком не заработал, как бы смешно это сейчас ни звучало, а ребенку нужно очень много», — рассказал Шура в подкасте «ЧЕРНОЕ/БЕЛОЕ».

Артист подчеркнул, что у него есть дети, о которых он заботится, а именно его крестница и племянница. По словам Шуры, он принимает активное участие в их жизни и поддерживает общение.

Кроме того, артист не стал скрывать, что его сердце свободно и никаких отношений на данный момент он не хочет.

Ранее мы писали о том, что Шура посоветовал Андрею Губину прекратить пиариться на болезни.