«Башка у тебя дырявая!»: Шура посоветовал Губину прекратить пиариться на болезни

Шура посоветовал Андрею Губину прекратить пиариться на болезни. Об этом он рассказал в интервью RocketMag в соцсетях.

Журналисты решили узнать у Шуры его отношение к Андрею Губину, который уже давно не появляется на сцене из-за болезни, о которой он рассказывает. По словам музыканта, он хорошо относится к коллеге. Однако Шура предложил Губину вернуться на сцену и меньше думать о своем недуге.

«Я посоветовал бы ему больше на этом не пиариться, то что он больной. Он хорошо выглядит для своих лет, руки ноги работают, значит нормальный мужик. И нехрен в каждом интервью говорить „Я больной, у меня такой диагноз“. Башка у тебя дырявая, Андрюш. Я его люблю, много лет его знаю и всегда ему говорю — ты нормальный, здоровый артист», — рассказал он.

Шура добавил, что даже готов помочь Губину материально, если тот действительно нуждается в деньгах.

«Он в каждом интервью говорит, что у него копейки на карте остались. Позвони мне Андрюша, я тебе добавлю!» — заявил певец.

Ранее мы писали о том, что Андрей Губин отказался от новогодних корпоративов из-за проблем со здоровьем.