«Нормальный пацан»: бывший директор «Золотого кольца» встал на защиту сына Надежды Кадышевой

Бывший исполнительный директор ансамбля «Золотое кольцо» Дмитрий Фомин встал на защиту сына певицы Надежды Кадышевой. По его словам, Григорий Костюк – «нормальный пацан», который никогда не вел себя странно или высокомерно.

Мнение Фомина узнало издание «Абзац».

На Костюка пожаловалась бизнесвумен по имени Дарья. Девушка утверждает, что Григорий должен ей около 10 млн. По словам предпринимательницы, сын Кадышевой просит в долг, но не отдает.

Фомин, работавший с Григорием, говорит, что с популярностью появляется много сплетен, на человека начинают обращать пристальное внимание.

«Мне про него плохого сказать нечего. Я никогда не замечал от него никакого странного или высокомерного поведения. Мы с ним общались, он абсолютно нормальный пацан», - поделился экс-директор ансамбля.

Напомним, первая жена лишила Григория родительских прав. Вторая уже бывшая супруга тоже планирует последовать ее примеру. Новая «жертва» сына Костюка не может получить деньги, которые Григорий, по ее словам, занял спустя 1,5 недели отношений. Она говорит, что наследник певицы должен разным людям 500 млн рублей, однако из-за влияния семьи многие боятся идти в суд.