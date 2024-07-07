«Нормальное состояние»: 50-летняя Юлия Высоцкая изменилась до неузнаваемости

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая кардинально сменила имидж и предстала перед поклонниками в новом для себя образе. 50-летняя звезда опубликовала в своем блоге видеоролик, на кадрах которого запечатлена в кружевном платье-пеньюаре черного цвета.

При этом прическа Юлии также претерпела изменения: она либо сделала экстремальный начес, либо примерила парик. Образ дополнил яркий макияж со стрелками и «каплями» под глазами.

«Ну вот, нормальное состояние. Почти два часа утра, сна ни в одном глазу», - подписала видео Юлия.

Как оказалось, Высоцкая находилась в гримерной после спектакля «Укрощение строптивой», где сыграла главную роль. Она пояснила, что шесть месяцев постановки не было в репертуаре.

Пользователи Сети восхитились образом актрисы и отметили, что она «не человек, а муза».

«Такая вы прям французская, сама изысканность», — писали интернет-пользователи в комментариях.