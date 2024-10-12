Нонна Гришаева рассказала, что ее сын готовит к выпуску сольный альбом. Об этом сообщает Kp.ru.

Актриса Нонна Гришаева воспитывает 17-летнего сына Илью. Подросток заканчивает школу и уже готовится к поступлению в университет. По словам знаменитости, ее ребенок тоже имеет творческую жилку. Свои первые стихи Илья сочинил еще в три года.

«Готовится поступать на продюсерский факультет. Он занимается музыкой, играет на гитаре и саксофоне, пишет тексты, песни, сам создает сэмплы. Готовится сольный альбом к выпуску у нас уже. Я никак на это не влияла», — рассказала она.

Гришаева добавила, что не хотела бы, чтобы ее сын стал актером.

«Очень не хотелось бы. Очень сложная профессия», — заявила она.

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