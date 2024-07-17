«Мне было пять лет»: Нонна Гришаева рассказала о своем первом гонораре

Известная актриса Нонна Гришаева рассказала, на что потратила свой первый гонорар. Об этом пишет aif.ru.

По словам артистки, первые деньги она заработала во время съемок в 1978 году двухсерийного фильма режиссера Анатолия Васильева «Фотографии на стене». В картине на тот момент 5-летняя Гришаева исполнила небольшую роль.

«Мне было пять лет, это был фильм „Фотография на стене“ с Димой Харатьяном в главной роли. Мне заплатили 3 рубля 50 копеек. Мы с мамой тут же пошли и купили мне куклу», — поделилась актриса.

Позднее будущая знаменитость отправилась учиться в Москву. Гришаева призналась, что в то время денег совсем не было и иногородние студенты были вынуждены выживать за счет съестных посылок из дома.

«Это 1990-е, был голод… <…> Понимала — кусок сала, который мне прислала мама, должна растянуть на месяц, иначе просто умру с голоду», — вспомнила актриса.

Ранее Нонна Гришаева рассказала о совместных съемках с Джеки Чаном.