«Ни в коем случае!»: писатель Олег Рой против совместной работы с Чулпан Хаматовой

Писатель Олег Рой внёс свой вклад в развитие современной литературы, а по его книгам нередко снимают фильмы. В своём новом интервью Рой назвал имя актрисы, с которой он отказался сотрудничать. Ею стала Чулпан Хаматова.

Несколько месяцев назад артистка эмигрировала из России, несмотря на то, что именно здесь она достигла немалых карьерных высот. Сейчас Хаматова живет в Латвии и нелестно высказывается на местном телевидении о родной стране. В сложившейся обстановке Олег Рой отметил, что на сегодняшний день он не допустил бы того, чтобы Чулпан сыграла в экранизации его книги. «Я бы забрал свой роман и сказал бы: "Ни в коем случае!"», – категорически высказался писатель.

При этом Рой добавил, что фильмы с участием актрисы не стоит отменять. По мнению Олега, в съёмках кино задействована большая команда, и было бы неправильно отказываться от их труда. Также мужчина напомнил об основе работы актёров, которые произносят все реплики по сценарию. «Мы же не отменяем "Служебный роман", хотя артисты, которые там снимались, раскритиковали наш русский мир. Есть человек, а есть произведение, и нет таких произведений, в которых герои Хаматовой говорили плохо про Россию. Это не их личные мысли, а мысли Островского, Чехова, Иванова-Петрова-Сидорова», - подвел итог Рой.

ФОТО: Веленгурин Владимир/ East News