Номера «на отвали»: наставники и продюсеры «Новой Фабрики звезд» остались недовольны отчетным концертом

Очередной отчетный концерт участников «Новой Фабрики звезд» оставил наставников и продюсеров недовольными. Об этом Газете.Ru рассказали в пресс-службе канала ТНТ.

Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков считает, что часть номеров выглядели «на отвали». Наставник Сергей Шнуров осудил двоих «фабрикантов» за самовыражение на сцене – речь идет о Семене Полищук и Габриэле Александрове.

Александр Круг - номинант на вылет из проекта. На предыдущем концерте он пел вместе с Сосо Павлиашвили – выбор пал на песню «Небо на ладони».

На предстоящем отчетном концерте, который состоится 28 апреля, номинанты будут исполнять авторские песни.

Ранее Александр Круг рассказал, как написал песню «Отец». Артист не собирался это делать, но однажды в сентябре ему было очень плохо - в этом состоянии родилась песня про отца.

Говоря об участии в «Новой Фабрике звезд», Круг отмечает: не все знали, что он сын шансонье. На проекте музыкант нашел себе друзей и, в частности, общается с сыном Тины Канделаки Лео.