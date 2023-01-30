«Номер его в блок»: Анастасия Костенко впервые о проблемах в браке с Дмитрием Тарасовым

Футболист Дмитрий Тарасов много лет счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко. У супругов трое детей, а у спортсмена есть еще старшая дочь от предыдущих отношений. Жена знаменитости часто рассказывает о непростом характере мужа, чем провоцирует слухи о разводе. На днях они отпраздновали важную дату, но девушка вновь затронула щекотливую тему.

29 января Костенко поздравила избранника с 5-летней годовщиной венчания.

«За это время мы так выросли с тобой, любимый! Встретились совершенно разными людьми, но с общими целями. Все это время мы смотрели друг на друга и учились принимать такими, какие мы есть, учились быть лучшими для самих себя и поддерживали друг друга», – написала Анастасия в соцсетях.

Модель могла бы на этом закончить, но вспомнила и о непростых моментах замужества.

«Было нелегко. Семейная жизнь – это не только радости бытия, подарки и сюрпризы, но и разные моменты, «разговор окончен», «ты почему трубку бросила», «номер его в блок», которые мы преодолеваем. Раньше в разгар конфликта я могла наплести разные вещи и часто жаловалась близким, ты мог также ранить словом, но мы выросли и стали сплоченнее, лучше, любимее, ближе, мудрее! Ну, по крайней мере я уже давно ничего не говорю. Да и нечего. Мы — большие молодцы!» — добавила знаменитость.

Жена Тарасова в очередной раз призналась ему в любви и поблагодарила за счастье. Футболист не стал посвящать любимой пост в соцсетях, но снял видео, на котором приносит ей букет цветов. При этом Костенко встречала мужа на кухне с ножом в руках. Поклонников удивило, что в такой важный день девушка была не накрашена и занималась домашними обязанностями вместо похода в ресторан.

Ранее мы писали о том, как Дмитрий Тарасов предложил другу назвать дочь Олей и спровоцировал скандал с Анастасией Костенко.