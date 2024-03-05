Номер без телефонов и молчаливый водитель: раскрыт райдер Игоря Николаева

Игорь Николаев в райдере требует, чтобы из его номера выносили все телефоны. Об этом сообщает Kp.ru.

8 марта певец Игорь Николаев выступит в Екатеринбурге. Журналисты решили выяснить у организаторов концерта о самых необычных пунктах бытового райдера артиста.

Выяснилось, что Игорь Николаев предпочитает передвигаться только на Mercedes-Benz S-класса. Водитель автомобиля при этом не имеет права заговорить с артистом первым. Также в машине должна быть полная тишина.

К приезду певца в гостиницу, из номера Николаева должны быть убраны все телефоны. Это требование удивило организаторов выступления.

«Речь здесь о стационарных телефонах. Никто из артистов ранее не просил о таком. Видимо, это связано с тем, чтобы артиста ничего не беспокоило», — рассказал источник.

Певец не будет самостоятельно распаковывать тапочки — для этого он просит персонал положить их заранее справа от входной двери. В спальне окна должны быть зашторены, а кровать расправлена. Ест артист только в своем номере, поэтому среди требований — обеденный стол со стульями.

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