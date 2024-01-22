«Эх, хорошо было»: Игорь Николаев лишился пышной прически
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Певец Игорь Николаев не стал скрывать, как выглядит без пышной прически. Артист опубликовал в соцсетях фото, на котором появился без волос. Он спрятал их под капюшоном.
Перенесший недавно операцию композитор демонстрирует в Сети свою насыщенную жизнь. Правда, теперь он отдает предпочтение уютным семейным вечерам дома, а не светским мероприятиям. После инфаркта он стал уделять больше внимания своему здоровью, в том числе, увеличивая время, проведенное на свежем воздухе.
В последнем посте Николаев поделился моментами воскресного дня, проведенного с семьей. Композитор вышел на прогулку со своей восьмилетней дочерью Вероникой, которая уже показывает интерес к музыке. В прошлом году она была записана в музыкальную школу, и, возможно, следует папиному пути. На семейном снимке, где Игорь выглядит едва узнаваемым, он спрятал свои длинные локоны под шапкой и капюшоном.
«Эх, хорошо было на выходных!» – подписал публикацию звезда.
Поклонники не сразу узнали певца, который лишился своих волос. Его выдавали только усы. Такие изменения вызывают у поклонников радость и поддержку, при этом добавляя элемент загадки и интереса к образу артиста.
«Не узнала сразу на фото, богатым будете», — шутят фанаты.
Ранее мы писали о том, что композитор Игорь Николаев решил поздравить себя с днем рождения. 17 января у мэтра российской сцены был праздник, имениннику исполнилось 64 года. Он поделился архивными кадрами в своих соцсетях. На снимке маленький Николаев держит виниловую пластинку. Через много лет он решил повторить кадры.