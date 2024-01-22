«Эх, хорошо было»: Игорь Николаев лишился пышной прически

Певец Игорь Николаев не стал скрывать, как выглядит без пышной прически. Артист опубликовал в соцсетях фото, на котором появился без волос. Он спрятал их под капюшоном.

Перенесший недавно операцию композитор демонстрирует в Сети свою насыщенную жизнь. Правда, теперь он отдает предпочтение уютным семейным вечерам дома, а не светским мероприятиям. После инфаркта он стал уделять больше внимания своему здоровью, в том числе, увеличивая время, проведенное на свежем воздухе.

В последнем посте Николаев поделился моментами воскресного дня, проведенного с семьей. Композитор вышел на прогулку со своей восьмилетней дочерью Вероникой, которая уже показывает интерес к музыке. В прошлом году она была записана в музыкальную школу, и, возможно, следует папиному пути. На семейном снимке, где Игорь выглядит едва узнаваемым, он спрятал свои длинные локоны под шапкой и капюшоном.

«Эх, хорошо было на выходных!» – подписал публикацию звезда.