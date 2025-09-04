Фальшивому пению Филиппа Киркорова на концерте нашли неожиданное объяснение

Филипп Киркоров мог намеренно не попадать в ноты во время живого выступления на концерте. Такое мнение высказал музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.

В Сети завирусились видеоролики, на которых исполнитель хита «Цвет настроения синий» не может догнать собственную фонограмму. Многие поклонники после этого разочаровались и начали высмеивать артиста.

По словам Бабичева, Киркоров мог подстроить такую ситуацию ради пиара.

«Возможно, здесь заранее продуманный сценарий. Я не верю в то, что человек может внезапно разучиться петь. Для Киркорова этот год стал не лучшим в карьере», - сказал критик в беседе с Абзацем.

Он напомнил, что Киркоров недавно потерял отца, потом получил ожог руки во время выступления в Санкт-Петербурге. Кроме того, артиста расстроила смерть 16-летней любимой собаки и падение на сцене в Казани.

«Грош цена таким поклонникам, которые не поддерживают своего исполнителя, которые уходят, громко хлопнув дверью», - сказал Бабичев, добавив, что Киркоров мог не попадать в фонограмму из-за плохого самочувствия.

Ранее Филипп Киркоров высказался о падении на «Новой волне» фразой «живем дальше». Артист уточнил, что не получил травм благодаря спортивной подготовке.