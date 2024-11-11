Noize MC* поднял гонорары за новогодние корпоративы

Известный рэпер Noize MC* (признан в РФ иноагентом) (настоящее имя Иван Алексеев) увеличил гонорар за новогодние корпоративы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В настоящий момент музыкант просит за выступление не 37 тысяч евро, а 50 тысяч — примерно 5 млн рублей, часть гонорара артист требует в рублях. Артист готов выступать как на новогодних вечерах, так и на свадьбах, вечеринках россиян и компаний из России. Шоу рэпер готов проводить в Великобритании, Европе, ОАЭ, Катаре, но не в Турции.

Из райдера исполнителя пропали отдельное меню и приписка об отмене концерта, если один из пунктов не будет выполнен. Уточняется, что Noize MC* просит предоставить для него перелет бизнес-классом, для команды подойдет эконом. В гримерке должны присутствовать охрана, бутылки пива, вино, виски, кола, энергетические напитки, мясная и сырная нарезки, табачные изделия.

После начала СВО на Украине Noize MC* уехал из России в Литву, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл, кто из звезд поднял гонорары перед Новым годом.

*(признан в РФ иноагентом)