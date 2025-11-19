Noize MC* перешел на украинский язык во время концерта в Австралии

Noize MC* (внесен в перечень иноагентов на территории России) перешел на украинский язык во время концерта в Австралии. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Рэпер Noize MC* находится в туре по Австралии. Он уже выступил в Окленде, Сиднее и Мельбурне. На одном из концертов артист исполнил свой хит «Ругань из-за стены» на украинском языке — видео попало в Сеть.

В оригинальном исполнении песня «Ругань из-за стены» — на русском языке. Трек вышел еще в 2010 году в составе «Последнего альбома».

Напомним, Noize MC* покинул Россию в марте 2022 года после начала СВО. Он переехал с семьей в Литву, где они сейчас постоянно проживают.

Ранее мы писали о том, что Эдгард Запашный осудил Лию Ахеджакову, поддержавшую Украину.

*внесен в перечень иноагентов на территории России.