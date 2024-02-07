Noize MC* хочет обжаловать решение суда, оштрафовавшего его за отсутствие маркировки

Рэпер Noize MC* (признан иноагентом на территории РФ) подал апелляцию на решение суда, который оштрафовал его за отсутствие маркировки иноагента в публикациях. Об этом пишет РИА Новости.

Суд зарегистрировал жалобу Алексеева* (настоящее имя рэпера) на постановление суда первой инстанции.

Дата заседания пока не назначена.

В 2021 году СУ СК РФ начал проверку в отношении творчества артиста на предмет экстремизма и реабилитации нацизма. В одном из своих интервью Алексеев* заявил, что покинул Россию и не намерен возвращаться на Родину. В 2023 году он не указал свой иноагентский статус в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что ранее музыкант также избавился от своего бизнеса, ликвидировав свою основную компанию ООО NOIZ и ИП, через которые он получал доходы от рекламы и концертов.

Позже он избавился от российского имущества.

*признан иноагентом в РФ.