Noize MC* избавляется от находящегося в России имущества

Российский музыкант Иван Алексеев*, известный под псевдонимом Noize MC* (признан иноагентом в РФ), избавляется от находящегося в России имущества.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, артист продал свой внедорожник Toyota RAV 4. Автомобиль был продан перекупам за 2,1 миллиона рублей.

Отмечается, что Noize MC* был владельцем этого автомобиля в течение десяти лет. Новым владельцем машины стал фотограф из Магадана.

Напомним, что ранее музыкант также избавился от своего бизнеса, ликвидировав свою основную компанию ООО NOIZ и ИП, через которые он получал доходы от рекламы и концертов.

Ранее мы писали, что актер Андрей Бурковский зарабатывает в России по 120 тысяч ежемесячно.

*признан иноагентом в РФ.