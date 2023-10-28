НАШ ШОУБИЗ
12:37, 28 октября 2023
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Noize MC* избавляется от находящегося в России имущества

Noize MC* продал свой внедорожник за 2,1 миллиона рублей.

Starface.ru

© Starface.ru

Российский музыкант Иван Алексеев*, известный под псевдонимом Noize MC* (признан иноагентом в РФ), избавляется от находящегося в России имущества.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, артист продал свой внедорожник Toyota RAV 4. Автомобиль был продан перекупам за 2,1 миллиона рублей.

Отмечается, что Noize MC* был владельцем этого автомобиля в течение десяти лет. Новым владельцем машины стал фотограф из Магадана.

Напомним, что ранее музыкант также избавился от своего бизнеса, ликвидировав свою основную компанию ООО NOIZ и ИП, через которые он получал доходы от рекламы и концертов.

Ранее мы писали, что актер Андрей Бурковский зарабатывает в России по 120 тысяч ежемесячно.

*признан иноагентом в РФ.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Life.ru
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Музыкант
недвижимость
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