Noize MC* избавляется от находящегося в России имущества
Noize MC* продал свой внедорожник за 2,1 миллиона рублей.
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Российский музыкант Иван Алексеев*, известный под псевдонимом Noize MC* (признан иноагентом в РФ), избавляется от находящегося в России имущества.
Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, артист продал свой внедорожник Toyota RAV 4. Автомобиль был продан перекупам за 2,1 миллиона рублей.
Отмечается, что Noize MC* был владельцем этого автомобиля в течение десяти лет. Новым владельцем машины стал фотограф из Магадана.
Напомним, что ранее музыкант также избавился от своего бизнеса, ликвидировав свою основную компанию ООО NOIZ и ИП, через которые он получал доходы от рекламы и концертов.
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*признан иноагентом в РФ.