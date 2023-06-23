Ногу собирали по кусочкам: 45-летняя актриса Кристина Бабушкина перенесла серьезную операцию

В последнее время все внимание публики приковано к актрисе Кристине Бабушкиной и ее мужу Андрею Гацунаеву. По данным СМИ, несколько дней назад сотрудники ГАИ остановили машину супругов и при обыске нашли в ней пакет с наркотиками. Сообщается, что мужчина находится под домашним арестом. О местонахождении самой Кристины в Сети нет информации. Журналистам удалось узнать, что в недавнем прошлом артистка пережила еще одну личную драму.

Бабушкина родилась в творческой семье. Ее отец играл на гобое в губернаторском оркестре, а мать руководила камерным хором в филармонии. Вот почему с самого детства судьба звезды «Беспринципных» была предопределена: она прекрасно пела и принимала участие в различных мероприятиях. Правда сами родители Кристины мечтали о том, чтобы их дочь стала оперной певицей. Однако Бабушкина поступила в театральное училище Иркутска. И именно в этот период жизни судьба преподнесла ей серьезное испытание.

Тогда актриса попала в автомобильную аварию. Травма была настолько серьезной, что, по данным СМИ, врачи собирали правую ногу Кристины по кусочкам. Узнав о проблемах Бабушкиной, педагоги советовали ей отказаться от сцены. Однако она не только сумела восстановиться, но и перебралась из Иркутска в Москву, и после этого ее карьера пошла в гору.

«Наверное, эта история была дана мне на какое-то преодоление, чтобы еще больше закалить характер», — вспоминала Кристина.

Ранее мы писали о том, что карьера актрисы Кристины Бабушкиной находится на грани краха после новости об аресте мужа. Подробности смотрите в этой статье.