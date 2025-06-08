«Ногу подволакиваю»: Вячеслав Малежик не смог восстановиться после инсульта

Певец Вячеслав Малежик впервые рассказал о своей жизни после инсульта. С 2017 года он не смог полностью поправиться и до сих пор подволакивает ногу.

По словам 78-летнего артиста, все началось с обычной головной боли на отдыхе в Черногории. При этом местные врачи не смогли сразу поставить диагноз. О том, что случился инсульт, медики поняли только на следующий день.

«Я спрыгнул с постели по привычке, но у меня подкосились ноги, и я рухнул. В этот момент я понял, что рука не работает, нога не работает, а еще я понял, что глотать не могу», — вспомнил о пережитом ужасе Малежик в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

За жизнь исполнителя хита «Провинциалка» боролись три месяца. Все это время рядом с музыкантом была жена Татьяна, которая тщательно следила за его восстановлением и питанием.

В ответ на вопрос Леры Кудрявцевой о том, удалось ли полностью восстановиться, Малежик ответил: «да нет, я же ногу подволакиваю».

Вячеслав Малежик и Татьяна поженились в 1977 году, у них двое детей и уже есть внуки. Заслуженный артист России неоднократно признавался, что они с супругой живут душа в душу и даже ссорятся эмоционально «в приступе большой любви».

Ранее Вячеслав Малежик рассказал, что после инсульта у него «открылась» новая способность. Он научился быстро рифмовать и писать стихи. Сейчас певец активно развивает карьеру, продолжает давать концерты и появляться на телевидении.