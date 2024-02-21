«Ноги могут отказать, но твой дух будет идти вперед»: последняя исповедь Дмитрия «Пухляша» Красилова

Умерший блогер Дмитрий «Пухляш» Красилов появится в новом проекте телеканала «Пятница» «Выживалити». Съемки проходили в прошлом году, и создатели шоу решили не отказываться от премьеры из-за кончины одного из участников.

Танцор, ставший известным после участия в клипе на песню «UNO», скоропостижно ушел из жизни в конце декабря 2023 года в возрасте 29 лет. У него отказало сердце. Сообщалось, что он был найден мертвым в собственной квартире. При этом он не пил алкоголь и не употреблял наркотики. Однако страдал из-за проблем с лишним весом.

В последние годы Пухляш был настолько популярен, что его приглашали не только на мероприятия, но и в шоу, а также сериалы. Недавно зрители увидели последний многосерийный фильм с участием Красилова – «Сергий против нечисти». А уже скоро поклонников ждет его крайний телевизионный проект – «Выживалити».

Как стало известно Kp.ru, во время съемок Дмитрий поделился с поклонниками принципами, которых всегда придерживался. Его главный посыл – нельзя никогда останавливаться, несмотря на трудности.

«Ноги могут отказать, но твой дух будет идти вперед! Этот симбиоз физики и духа будет прошибать все насквозь, и будем вот так топать ножкой, все будут разлетаться, а мы будем лететь!» - рассказывал Дмитрий. На тот момент ему осталось жить еще два месяца.

Первый выпуск проекта, в котором появится Пухляш, состоится на телеканале 1 марта.

Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал болезнь, которая сгубила Пухляша.