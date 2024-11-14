«Ноги хороши»: Анастасия Волочкова поразила фанатов снимками в обтягивающем боди
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48-летняя Анастасия Волочкова любит фотографироваться в разных образах. Особенно ей нравится показывать балетные движения. Знаменитость показала новый снимок у станка на своей страничке в социальных сетях.
Бывшая солистка Большого театра встала в позицию у станка в черном обтягивающем боди и балетных пуантах. Белокурые волосы Волочкова убрала в элегантный пучок.
Фанаты восхитились красотой знаменитости. Особенно их впечатлили ее длинные ноги и подтянутая фигура.
«Ноги хороши», «Все подтянуто», «Работа видна», — написали в комментариях фанаты артистки.
Отметим, что балерину неоднократно критикуют хейтеры. Она порой игнорирует их замечания, но иногда резко отвечает на них. В недавнем интервью звезда отметила, что негативные комментарии оставляют «несчастные, страшные женщины».
Ранее Волочкова попросила за комментарий журналистам 1 млн рублей. Танцовщица отметила, что ее комментарии «стоят денег». Репортеры пытались узнать, почему она внезапно поехала в Санкт-Петербург.