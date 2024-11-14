«Ноги хороши»: Анастасия Волочкова поразила фанатов снимками в обтягивающем боди

48-летняя Анастасия Волочкова любит фотографироваться в разных образах. Особенно ей нравится показывать балетные движения. Знаменитость показала новый снимок у станка на своей страничке в социальных сетях.

Бывшая солистка Большого театра встала в позицию у станка в черном обтягивающем боди и балетных пуантах. Белокурые волосы Волочкова убрала в элегантный пучок.