НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 ноября 2024, 14:14
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«Ноги хороши»: Анастасия Волочкова поразила фанатов снимками в обтягивающем боди

Анастасия Волочкова опубликовала фото в черном боди и балетных пуантах.
«Ноги хороши»: Анастасия Волочкова поразила фанатов снимками в обтягивающем боди

© Starface.ru

48-летняя Анастасия Волочкова любит фотографироваться в разных образах. Особенно ей нравится показывать балетные движения. Знаменитость показала новый снимок у станка на своей страничке в социальных сетях.

Бывшая солистка Большого театра встала в позицию у станка в черном обтягивающем боди и балетных пуантах. Белокурые волосы Волочкова убрала в элегантный пучок.

«Ноги хороши»: Анастасия Волочкова поразила фанатов снимками в обтягивающем боди

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фанаты восхитились красотой знаменитости. Особенно их впечатлили ее длинные ноги и подтянутая фигура.

«Ноги хороши», «Все подтянуто», «Работа видна», — написали в комментариях фанаты артистки.

Отметим, что балерину неоднократно критикуют хейтеры. Она порой игнорирует их замечания, но иногда резко отвечает на них. В недавнем интервью звезда отметила, что негативные комментарии оставляют «несчастные, страшные женщины».

Ранее Волочкова попросила за комментарий журналистам 1 млн рублей. Танцовщица отметила, что ее комментарии «стоят денег». Репортеры пытались узнать, почему она внезапно поехала в Санкт-Петербург.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Анастасия Волочкова
боди
ноги