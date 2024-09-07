Анастасия Волочкова попросила за комментарий журналистам 1 млн рублей. Об этом сообщает mk.ru.

На днях балерина Анастасия Волочкова вернулась из поездки в Санкт-Петербург. В родном городе она навестила мать и тяжелобольного отца. Журналисты связались с балериной, чтобы узнать, почему она так внезапно поехала в Петербург. Однако внезапно Волочкова выставила ценник представителям СМИ и отказалась давать комментарии бесплатно.

«Вот цена вопроса моих комментариев вам — миллион рублей. Вам позвонит мой бухгалтер, перечислите деньги на ИП „Анастасия Волочкова“ в понедельник. Мои комментарии стоят денег», — заявила она.

Журналисты предположили, что если о Волочковой не будут писать в СМИ, то вскоре о знаменитости забудут, однако и на это балерина нашла, что ответить.

«Не забудут! Мой педагог и наставник Майя Плисецкая в памяти людей и без этой вашей желтухи. А вас знать никто не знает и не узнал бы без моего имени», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что мать с трудом посадила в поезд Анастасию Волочкову.