«Ноги давно пора прикрывать»: Семенович в пиджаке без юбки вызвала возмущение у фанатов

Анна Семенович 23 мая появилась на музыкальной премии популярного телеканала, выбрала одежду и сделала прическу, но только пользователи Сети снова не оценили труды бывшей солистки группы «Блестящие».

Поклонники заметили, что настроение у блондинки на красной дорожке было великолепное. Знаменитость с удовольствием позировала фотографам.

«Так долго готовилась к премии», — поделилась Семенович фотографиями в личном микроблоге.

Для этого вечера артистка выбрала темный удлиненный пиджак, который прикрывал ноги звезды лишь немного. Других элементов одежды на Семенович видно не было, что прибавляло пикантности. К своему образу певица добавила серьги и черный клатч.

Интернет-пользователи полностью раскритиковали внешний вид Анны.

«Уже видела, Ань, ну без обид. Твои ноги уже давно пора прикрывать», «Можно не показывать, неинтересно», «На Бабкину становитесь похожи», «Что бы вы делали без фотошопа?», «Анна шикарная, но ножки — это треш, прикрывать надо, что с икрами?», «Наряд и прическа старит и полнит!», «Зачем такие возрастные прически, букли, завитухи», — пишут в комментариях.