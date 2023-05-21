«Люблю ролевые игры, разнообразие в сексе»: Анна Семенович рассказала о своих желаниях

Секс-дива шоу-бизнеса Анна Семенович никогда не ставила табу в разговорах на пикантные темы.

Накануне она дала интервью блогеру Григорию Хлыстову. И здесь даже самые верные поклонники были удивлены откровениям певицы.

Оказывается, Анна практикует различные сексуальные игры, принося этим в свою интимную жизнь максимальное разнообразие.

«Наказывала, доминировала чуть-чуть. Я вообще люблю ролевые игры, мне нравится. Однозначно, доктор. Я лечу, бываю разной. Надеваем перчатки, специализация может поменяться быстро во время игры», — цитирует артистку StarHit.

Кроме того, по словам Семенович заявила, что в целом приветствует разнообразие в сексе, практикует карты на желание и использование эротических игрушек.

Роскошные формы и красота бывшей фигуристки всегда привлекали противоположный пол. Однако, Семенович до сих пор не имеет постоянных отношений. Возможно именно поэтому телеведущая приняла решение заморозить свои яйцеклетки, чтобы в будущем стать мамой.

Также известно, что артистка придерживается мнения о том, что самый прекрасный секс происходит с женщиной после 40. По ее мнению, в 20 и 30 лет леди стесняются сказать то, что они действительно хотят, а на пятом десятке уже многое знают и многое умеют.