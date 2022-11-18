Ночью в Москве госпитализировали Николая Валуева

Бывший боксер, депутат Госдумы Николай Валуев этой ночью попал в больницу. Тяжеловес пожаловался на проблему с ногой.

Валуев около 22:00 сам обратился к медикам в московскую больницу и не вызывал скорую. Врачи, осмотрев политика, положили его в стационар.

Других подробностей о состоянии Валуева нет.

Его помощник опроверг информацию о госпитализации. Он заявил Telegram-каналу Shot, что депутат «прыгает, пляшет» и «в больницу его никто не клал». По словам собеседника, Валуев сейчас находится дома.

Ранее сообщалось о госпитализации экс-чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. В конце октября скорая увезла его от здания Госдумы. Говорилось, что Карпова ввели в искусственную кому.