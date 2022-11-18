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10:38, 18 ноября 2022
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Ночью в Москве госпитализировали Николая Валуева

Ночью в Москве госпитализировали Николая Валуева

Бывший боксер, депутат Госдумы Николай Валуев этой ночью попал в больницу. Тяжеловес пожаловался на проблему с ногой.

Валуев около 22:00 сам обратился к медикам в московскую больницу и не вызывал скорую. Врачи, осмотрев политика, положили его в стационар.

Других подробностей о состоянии Валуева нет.

Его помощник опроверг информацию о госпитализации. Он заявил Telegram-каналу Shot, что депутат «прыгает, пляшет» и «в больницу его никто не клал». По словам собеседника, Валуев сейчас находится дома.

Ранее сообщалось о госпитализации экс-чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. В конце октября скорая увезла его от здания Госдумы. Говорилось, что Карпова ввели в искусственную кому.

Источник фото:Дмитрий Киёнок/ Starface.ru
Источник:Пятый канал
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#Николай Валуев
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#больница
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#боли в ногах
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