«Ночью проснулся и стал думать»: Леонид Агутин пожалел Аллу Пугачеву и назвал ее отъезд глупостью

Певец Леонид Агутин не может спокойно спать из-за Аллы Пугачевой — и это неудивительно, ведь исполнитель давний друг Примадонны. Ему по-прежнему не дает покоя вопрос, почему такая «умная баба» совершила «страшную глупость» и перебралась из России в Израиль, передает «Дни.ру».

Агутин, по всей видимости, неоднократно размышлял на тему отъезда королевы российской эстрады. Так, по словам исполнителя, он даже просыпается по ночам и думает над этим. В голове у певца не может уложиться тот факт, что Примадонна — весьма не глупая женщина — в данный момент нырнула туда, где ситуация накалена до предела.

«Вот буквально сегодня ночью с проснулся и стал думать, как она нырнула туда, где сейчас вон что происходит», — заявил Леонид.

Между тем, как бы Агутину не было жаль Пугачеву, он считает, что российская сцена не обеднеет без певицы. По словам исполнителя, сейчас в стране есть масса молодых артистов, которые готовы строить карьеру на родине и радовать слушателей.

Ранее в Сети появилась информация, что у дома Пугачевой в Израиле заметили скорую помощь. Соседи звезды говорят, что пожилой певице могло стать плохо.