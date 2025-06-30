Ночью потерял сознание: режиссеру Александру Митте потребовалась медицинская помощь

92-летний режиссер Александр Митта ночью потерял сознание. Ему экстренно потребовалась помощь врачей.

Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По его информации, медики оказали кинодеятелю помощь, однако от госпитализации Митта отказался. Источник пишет, что народный артист РФ тяжело переносит воспаление легких.

Несколько дней назад ему тоже вызывали скорую. Причиной стали урологические проблемы. За Миттой постоянно наблюдают медики.

Митта известен как продюсер и актер сериала «Граница. Таежный роман», является лауреатом премий «Никка» и «Тэффи».

В мае сообщалось, что кинодеятель находится в критическом состоянии. Сообщалось, что Митта пожаловался медикам на сильные ноющие боли в ногах при движении и поворотах.